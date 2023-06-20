一名女網友多年前曾與女子交往長達8年，對方某次為她買消夜途中遭酒駕車輛撞死，她從此自責不已，即便遇到現在的丈夫，仍不時會到對方墳前說話，某日她問女兒有沒有「胎內記憶」，女兒竟說「我在天上的時後，遇到一個很高很高的姐姐，她跟我說，她很想媽咪，她對不起媽咪」，讓她瞬間爆哭。

該女網友在Dcard發文，她多年前曾與一名女子交往8年，從高中一直到出社會，原本打算到國外結婚，某次她要對方在半夜幫她買鹹酥雞，對方因為很寵她就出門，卻遭酒駕車輛撞死，原PO自此相當自責，「那幾年我都會到她的墳前一直跟她說話 跟她說我很想她，我知道我這樣做在別人眼中真的很奇怪」。

過了許久，原PO遇上如今的丈夫，丈夫知道此事後並沒有多說什麼，也同意她繼續到對方墳前說話，後來她生了女兒，某次她問女兒在媽媽肚子裡是什麼感覺，女兒說很擠，而且爸爸很吵，後來女兒突然看著原PO說「我在天上的時後，遇到一個很高很高的姐姐，她跟我說，她很想媽咪，她對不起媽咪」。

原PO當下聽完不斷落淚，丈夫也讓她明天去買花上香，她難過地說「已經過了好幾年了，真的好幾年了，到底為什麼聽到的時候，我眼淚還是會不斷的流」；其他網友留言「會難過是正常的，去祭拜一下吧，說說話也好」、「妳老公好暖」、「看了我也好想哭，一定要好好的」、「其實就是小朋友的童言童語正好觸動原po的心弦」。

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