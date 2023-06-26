新北市板橋去年發生未滿周歲的女嬰庭庭，疑在托嬰中心遭不當對待致死，庭庭媽26日在新北市議員黃淑君、陳乃瑜與李宇翔陪同下，赴監察院陳情新北市政府瀆職。庭庭媽控訴，新北市府沒有積極查緝業者過失，希望寶貝女兒的生命，喚起大家重視，更要求新北市府負起檢討責任。

黃淑君強調，新北市政府從事前的稽查、事後的檢討漏洞百出，凸顯新北市府行政制度不作為、疏失，形同在受害者傷口上撒鹽，新北市政府應是協助家長保護孩子的最後一道防線，如果這一道防線不是跟受害家長站在一起，不只讓受害者求助無門，也形同繼續縱容加害者傷害其他孩子，新北市政府讓自己成為了另類的加害者。

庭庭媽表示，她孩子生命的逝去，讓她痛徹心扉，但是在追查真相的過程中，新北市政府沒有積極查緝業者過失，甚至還讓業者重起爐灶，在監視器紀錄中，還發現更多的受害者，難道社會局不知情嗎？那事後的行政調查是否形同虛設，無法保護更多的孩子？今日赴監院陳情，是盼喚起大家重視每一個生命，也盼新北市府面對行政不足、積極檢討。

黃淑君表示，新北市政府在此案當中，讓被害者被其他家長檢討，甚至在監視器紀錄中發現其他受害孩子，也看不到市府積極展開其他查緝，或揭發其他不當對待，行政調查形同虛設。

陳乃瑜指出，庭庭案發生至今新北市政府持續玩兩手策略，一方面敷衍庭庭媽拖延時間，期間卻沒有積極作為，該做行政調查、保存證據等，全部一拖再拖。

她指出，依《直轄市、縣（市）政府辦理托嬰中心疑似虐待或不當對待案件處理原則》，新北市府應該要盡速召開家長說明會，卻連續拖了兩個月，也未依法複製事前發生日前一個月的監視器畫面，但這並非個案，還有恩恩案、板橋餵藥案、新店公托案，她質疑，新北市政府根本失職、未盡照顧孩子之責！

李宇翔指出，庭庭案事發至今已經一年多，新北市府遲遲不願公開真相向家長完整報告，甚至也未對幼兒園的稽核制度有任何改善，市府的不作為，更導致了新北兒虐事件頻傳，這顯然已成新北幼教的結構性問題。他也怒批，既然新北市府不願正面處理，那就請監院調查指出疏失，期待能讓新北的孩子避免持續在兒虐的環境成長。