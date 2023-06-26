網紅部落客「林叨囝仔 The Lins' Kids」7寶媽Sydney，日前挺著8月孕肚爬山惹議，黑歷史連環爆，挨轟利用家人賺錢。沉寂2個月，她鞠躬道歉，「真的很對不起，做了很多不好的示範。」

林叨媽昨（25日）晚間在臉書開直播，直言這陣子吃不下、睡不好，這陣子謝謝大家關心，要好好的跟大家說對不起，這陣子很多很多的事件，真的很對不起，做了很多不好的示範，讓大家對於他們有很多不好的觀感，也對一些人造成傷害，在這裡跟大家說對不起。

講著講著，林叨媽在鏡頭前潰堤。她鞠躬道歉，「真的很對不起大家。」林叨媽表示，看完網友們的批評指教，同時也與長輩一起討論，最後決定讓家人回到學校上課，從下學期開始。林叨媽坦言，「過去想的太不周到，太有把握，真的有好好反省，謝謝大家的建議。」

至於有無找到山友，林叨媽回應，事發後第10天就有找到山友，對方沒有責怪他們，「他跟我們說，他的傷不完全是因她而起，而是原本就有舊傷，但因為那次變得比較嚴重，他也不要求我們賠償醫藥費，謝謝他很勇敢的告訴我們這件事。」

針對之前把網友留言貼出來公審的部分，林叨媽道歉，「我對於這個行為非常抱歉，真的不想傷害大家，可我卻做了傷害他們的事情，我真的很抱歉。」她也提到，對於封鎖網友的行為，自己也覺得很抱歉，「這2個月過得非常混亂，每天心情很糟，所以有的時候會不小心刪除、隱藏或者封鎖網友，對於這件事很抱歉。」

她指出，希望接下來在版上，大家能互相尊重體諒，有任何問題想跟她說都非常歡迎，但不希望在版上看到互罵的情況。