日前有本刊讀者在北市一家麵館巧遇李天柱及太太張偉薇，原定居英國的女兒及英國女婿也在場，一家相聚吃中餐，李天柱顯得非常開心，不同於作品中總展現城府深之形象，李天柱與家人相處時，不時露出慈父般幸福笑容，他跟女婿的互動也毫無文化隔閡。

據讀者透露，李天柱的洋女婿看來個性可愛且客氣禮貌，不僅幫李天柱開餐館門，還待李天柱坐定再入座。有趣的是，李天柱拆開免洗筷後，習慣性地左右手各拿一支筷子搓呀搓、整理免洗筷，而坐在對面的洋女婿很接地氣地做出一樣的動作，看來已非常融入台灣文化及生活，難怪李天柱曾透露對女婿「很滿意」。

李天柱一家對信仰很虔誠，用餐前一起禱告。（圖／讀者提供）

一家人聊天的話題也頗為日常，女兒提到之前蛋價飆高，且很難買到蛋，李天柱笑著無奈回覆「貴還是得買」。在開動之前，李天柱帶著家人禱告，對信仰十分虔誠，接著一家人邊吃飯邊聊天，感情十分融洽。當然，作品無數的他，在用餐的過程中也不少別桌民眾認出李天柱，知名度依舊很高。

李天柱2019年前嫁女兒，李天柱當時只見過男方兩次，第三次就是他們回台灣提親，雖然相處時間不多，李天柱曾透露他們第一次見面，就可以觀察出對方的人品，「他身上看不到名牌，表示是很樸實的人，不是虛華不實的人。雖然他是英國人，我們都用英語交談，他的態度都是很誠實正直，聽女兒講他的成長背景、家庭狀況，知道是有愛心、負責任的人。」

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