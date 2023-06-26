小學生練習國語造句經常鬧出不少笑話，一名女子表示，兒子的國語作業造句題目為「搖搖擺擺」，沒想到兒子竟寫「媽媽喝完酒，搖搖擺擺上車」，行徑被孩子藉由作業爆料出來，讓她很傻眼，不少網友看了原PO的分享後，歪樓大讚，「媽媽很厲害，喝酒搖搖擺擺還能上車。」

原PO日前於臉書社團《爆廢公社二館》上傳就讀國小5年級兒子的國語作業簿照片，只見當中一大題為造句，其中兩小題為「搖搖擺擺」和「一.…..立刻......」，她的兒子在空白處分別寫下「媽媽喝完酒，搖搖擺擺走上車」、「只要媽媽一生氣，大家就會立刻安靜」。

原PO把兒子的作業簿上傳引發話題。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

原PO被孩子出賣，既無奈又傻眼，她搞笑地說「媽媽不排除提告」貼文讓網友笑翻天，「等一下，喝完酒搖搖擺擺上車，是上駕駛座還是….？」、「請問要告什麼？」、「這個媽媽很厲害，我都搖搖擺擺還上不了車」、「媽媽喝酒搖搖擺擺」、「提告是您的權利，法院可以不受理」。

當中有不少人詢問原PO是上駕駛座還是副駕駛座，原PO在留言處回覆，強調絕對沒有酒後駕車，是「搖搖擺擺」地上副駕駛座。

★《中時新聞網》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒