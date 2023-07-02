舒華和雨琦最後感性感謝到場的粉絲。（讀者提供）

韓國女團「(G)I-DLE」昨（1日）起連續2天在台北流行音樂中心開唱，2場共吸引近萬名粉絲朝聖，演出最後一天，除了為粉絲帶來〈QUEENCARD〉等破億神曲，安可環節5人更驚喜獻唱中文歌〈想見你想見你想見你〉，除了雨琦和舒華外，小娟、Minnie、薇娟的超標準咬字驚豔全場，舒華最後在發表感言時也特別感謝成員們，「雖然很緊張，但還是特別練中文、準備中文歌，一直問我跟雨琦怎麼念」。

舒華當然也不忘感謝粉絲，「還有謝謝奶味藍（Neverland，官方粉絲名），其實去年還沒那麼多奶味藍在這邊，看到這麼多奶味藍感覺很wonderful」，也喊話粉絲「因為我們很堅強很勇敢，照顧對方，不用擔心，不要生病，梅雨季節一直下雨不要一直淋雨，知道我那個打工的節目（指《Workdol》）吧，我淋雨打工，下次有機會我們會再回來」，還感性直呼「謝謝你們讓我有回家的感覺，讓我很有面子」。

雨琦也有感而發地說「今天最後1天，真的很可惜，這2天感受到粉絲的熱情，有一句常說的話，先照顧好自己再喜歡我們，作為粉絲喜歡偶像很正能量，你們要先開開心心、健健康康，我們才能閃閃發光，你們一定要身體健康，我們也會在遠方支持，因為我們從小在國外訓練，不要擔心，我們會互相照顧的，下次再來的話，我覺得會更精采，愛妳們」。