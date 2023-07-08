護樹團體森林城市協會因為漢翔園區、橋科園區等的樹木存廢問題槓上「高雄好過日」臉書粉專，森林城市協會理事長莊傑任今（8）日在臉書發文說，「高雄好過日」臉書粉專說的「護樹比國防重要」等指控並非事實，要求好過日粉專公開道歉與澄清。

此事的起因是森林城市協會於6月20日參與「漢翔發動機科技產業園區」的第一次環評，因園區選址在一片台糖24公頃的造林地，地目現況是大崗山旁的農地，開發業者是年營業額280億的大財團，其送環評開發計畫，欲將農地變更為工業用地，而土地上的森林也將因開發而破壞。

莊傑任指出，經盤點高雄市有眾多工業區可以進駐，周邊也有很多沒森林農地可供選址，希望選址可以重新考量其他選項。但「高雄好過日」臉書粉專於6月28日發文「護樹團體反對漢翔用人造林擴建航太園區」，說漢翔是國軍軍機製造廠商，屬於國防產業，並引用非事實的說法抹黑，說森林城市協會「覺得那些人造林比國家安全重要」，以及護樹團體看到「人造林被砍伐，就比擬成天然森林予以反對」，導致上千人對協會的不諒解，毀損其公信力。

同時，對於既有工業區能否供國防工業進駐，莊傑任指出，「高雄好過日」說護樹團體質疑漢翔「現有橋科不用」這說法很有問題。該粉專還質疑國防產業涉及軍事敏感，莊傑任說，這在一般工業區都能辦到，已經有的案例有高雄「大發工業區的長春人造樹脂廠」、「臨海工業區的中鋼廠區」等，「漢翔台中廠」也是緊鄰大學校園和市區，也不見任何問題。尤其橋科連園區工程都還沒完成。

莊傑任指出，「高雄好過日」是充滿基進黨色彩的粉專，他要求該粉專對自己在臉書上的問題提出道歉與澄清。