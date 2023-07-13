美國海軍一架P-8A反潛機，上午沿臺灣海峽中線以西由北向南航行，立即遭到大陸多次廣播警告，到苗栗新竹外海後切入中線以東繼續向南飛行，共機隨即出動26架各型戰機應對並隨後擾台示威。但美國軍機罕見的舉動，似乎向大陸再度宣示海峽中線存在的意味濃厚。

《Taiwan ADIZ》粉專釋出多段錄音顯示，中共空軍以中英文廣播警告至少4次「美國空軍，你已接近我領空，立即離開，否則將遭到攔截」 ，P-8A並未理會，直接回應「根據國際法我是合法航行」，直到苗栗新竹外海時才切入中線以東，隨後中共即出動26架各型戰轟機應對，並同時擾台示威。

國防部（13日）下午發布新聞稿表示，美國海軍一架P-8A反潛機，於上午沿臺灣海峽中線由北向南航行，期間國軍綿密掌握周邊海、空域動態。

晚間國防部再度發布新聞稿表示，自（13日）上午起，陸續偵獲中共殲-10、殲-11、殲-16、蘇愷-30等各型機計26架次出海活動，並應對美P-8A型機。其中13架次逾越海峽中線及其延伸線，進入西南空域與共艦實施海空聯訓；另共艦4艘配合執行戰備警巡。國軍運用聯合情監偵手段綿密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控應處。

由於連續2天大陸都出動超過30架以上各型軍機，在台灣南部及東南海域進行聯合海空軍演，美軍反潛機今現蹤台海，又更加深緊張氣氛。