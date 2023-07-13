國防部今(13日)公布軍情動態，偵獲共機24架次逾越海峽中線，進入西南、東南空域。前空軍副司令張延廷指出，共軍擾台是在演練奪取制空權，共機從巴士海峽出來後，飛往東北、東南的戰機，分別是針對台灣東部和美國軍艦。

據國防部今日表示，偵獲共機33架次，其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南及東南空域24架次、共艦9艘次。機型包括蘇愷-30、殲-10、轟-6、運-8遠干機、直-9反潛直升機及BZK-005無人機。

張延廷今在網路節目《少康上線啦》表示，共軍以多機種、多架次、多空層擾台，主要是以殲10-C和殲16戰機為主，殲10-C就出動10架，殲-16也是空戰王牌，目的是為奪取制空權。他也提到，偶爾在東北、西北空域還會有殲-20戰機，但我們沒有量子雷達、米波雷達，看不到匿蹤戰機。

張延廷指出，共機跨越海峽中線以東，到我們的訓練空域，是把常態的戰備警巡到放到我們的訓練空域，共軍就是在宣示這是他們的勢力範圍，其中的政治目的是因為40國峰會前天在立陶宛舉行，其中就有談到台海議題，軍事是政治的工具，共軍就用戰機把勢力範圍畫出來。他也認為，國軍的示意圖畫的比較保守，共機實際上已經進到24海浬的鄰接區之外。

中共解放軍進入臺海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）

張延廷也指出，共機出巴士海峽後有兩個方向，分別是向東北和東南方，向東北就是針對我國花東地區，沿ADIZ對花東做火力打擊，往東南方，則是針對美國軍艦，因為美艦常會停在菲律賓海或關島。

張延廷認為，共軍是把態勢都做出來，往東北針對台灣、往東南劍指美國，也就是反介入區域介止的兵力在這邊活動，共軍的目的很清楚，就是要奪取制空權，不止是西部，連東部的制空權都要一併奪取。