對於有媒體報導，日前在民航頻率128.0MHz監聽到一則語音，似為共機對進行模擬開火訓練。前艦長呂禮詩提出4點質疑，認為這則新聞是非常值得討論！

根據TaiwanADIZ臉書及《自由時報》7月1日的報導指出，6月27日在民航頻率128.0MHz監聽到一則訊息，似為共機對於敵機進行模擬開火訓練。

前艦長呂禮詩今（7）日在《觀點—世界一把抓》網路節目中，將該監聽訊息從第14秒至第32秒轉為逐字譯文，內容為「轉向正前方、7公里、5公里、4公里、3公里、2公里，鎖定敵機，放、擊發、返回TOP」。

呂禮詩提出4點質疑。首先是台北飛航情報區的128.0MHz無線電頻率，沒有一個單位在使用這個頻率。在聽無線電會有旁波帶的問題，就是可能可以聽到旁邊頻率的一些雜音。台灣在使用唯一比較接近的是高雄近場管制塔台澎湖的128.1MHz，還有台北區管中心127.9MHz，都非常接近128.0MHz。為何會守聽這個頻率？這是第一個懷疑。

另外，呂禮詩披露，監聽到廣播內容的單位是「公里」，但大陸軍方標準使用的單位是「米、千米」，沒有在使用「公尺、公里」，這是第二個奇怪的地方。

前艦長呂禮詩。（資料照片）

第三，聽到最後有「放」、「擊發」，呂禮詩分析，但「放」和「擊發」是同一件事，為何會重複使用？他也從央視軍視找到殲16瞄準過程的影片，是使用「發現目標」、「火控鎖定」、「目標鎖定」、「攻擊」！也就是大陸殲16發射的動令是「攻擊」，不是「放」。轟6的前艙下令是「開啟火控雷達」，射手口令是「導彈準備好」、「鎖定」、「發射」，也沒有「距離倒數、放、擊發」等。這是屬於準則教範的要求，並不是隨心所欲。

最後，呂禮詩質疑，戰機對戰機、戰機對戰管之間的連繫都是有加密的，沒有解密是聽不到的，為何會在公共平台聽到？

呂禮詩直言，所以這則新聞是非常值得討論的！