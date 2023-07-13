近日傳出中國大陸第3艘航空母艦福建艦拆除彈射跑道上第3座工作頂棚，隨即又有消息提到福建艦靠岸裝配即將完工，準備進行海試。對此，我海軍前艦長呂禮詩表示，猜測海試時間應是在八月之後；另針對我國軍漢光演習，呂認為，應該針對解放軍「區域拒止」、「反介入」進行操演。

呂禮詩今（13）日在臉書發文指出，預測「福建艦將於八月進行海試！」但因為僅是海試，所以未必是8月1日解放軍建軍節，即使是、也僅是剛好。呂強調，福建艦用了這麼多的「偵通導抗」陣列及電磁彈射系統，雖然已有遼寧艦和山東艦的經驗，但試俥的複雜度遠高於以往，時程也會較過去為長。除此之處外，呂禮詩還分享，對岸CG畫師「西葛西造艦」將現在已知的艦載機殲35戰機、空警600、攻擊11無人機上艦了。

另對於國軍即將舉行的漢光演習，呂禮詩也給出建議，稱當前該演練的是，在解放軍這些裝備和掛載加上戰略支援部隊所提供的「情報、監視、偵察」、與火箭軍中長程的「反介入」及岸置飛彈的「區域拒止」下，台灣一方該如何確保局部空優及「海上交通線」，並維持能源、裝備及戰略物資的持續供給。

呂禮詩認為，在爆發戰爭的情況下，即便台灣民眾抗敵意志如烏克蘭一樣高昂，也要能獲得裝備，才撐得下去。當前若只專注於反登陸，「除了讓陸軍露露臉、顯現陸軍與海空軍比例的錯誤配當外，還有什麼意義呢？」