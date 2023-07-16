大陸近日公布了轟-6K轟炸機發射鷹擊-12反艦飛彈和長劍-20巡弋飛彈的畫面，其中後者在戰時足以威脅美軍在關島的軍事設施，引起外界關注。對此，退役少將栗正傑認為，搭載長劍-20的轟-6K是共軍「反介入作戰」的一大利器，因為若戰爭爆發，共軍可能會以多架轟-6K，搭配從本土發射的彈道飛彈，對關島發動飽和攻擊，屆時若美軍的防空飛彈數量不夠，恐會難以抵擋攻擊。

長劍-20空射巡航導彈是共軍目前唯一公開的空射巡弋飛彈系統，其彈長8.3米，彈徑680毫米，質量2.5噸，炸藥500公斤，體積和重量超越美軍的戰斧巡弋飛彈，其巡航速度0.85馬赫，有效射程超過1500公里，具備對敵重要目標實施遠程打擊的能力。

栗正傑昨（15）日在政論節目《中天辣晚報》表示，解放軍曾成功進行了從不同區域發射飛彈攻擊同一目標的試驗，若是戰爭爆發，他們可能會採取派出多架轟-6K發射長劍-20，以及從本土發射東風-17超音速彈道飛彈、東風-21中程彈道飛彈，對關島實施飽和攻擊。

栗正傑質疑，由於認定關島不會被攻擊，美軍過去並未在當地部署防空飛彈，直到現在為因應共軍遠程火力快速進步，才部署了可攔截彈道飛彈的薩德系統（THAAD），但若是共軍發動了飽和攻擊，美軍是否有足夠的飛彈可防禦？他也直言，只要1枚飛彈擊中了當地的陸上或海上目標，就能造成嚴重傷害，因此對共軍而言，搭載空射型長程飛彈的轟-6K，是它「反介入作戰」的一大利器。