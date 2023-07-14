近日傳出中國大陸第3艘航空母艦福建艦拆除彈射跑道上第3座工作頂棚，隨即又有消息提到福建艦靠岸裝配即將完工，準備進行海試。前海軍艦長黃征輝表示，殲-35是為了航母準備的，令人相當振奮，也是大陸第一個艦載隱形機。

黃征輝13日在中天《Cti Talk》節目中表示，殲-20比較大，長度為21.1公尺，重量37噸；殲-35長度為17.3公尺，重量28噸，一大一小，殲-20沒有辦法上航母，殲-35是準備要上航母。

黃征輝接著指出，殲-35是為了航母準備的，令人相當振奮，是大陸第一個艦載隱形機。2021年，殲-35有一個官宣報導出來，2022年6月更出現一張圖，就是最近的一次，能夠很清楚看到殲-35飛機的照片，但是目前一直沒有人拍到殲-35的最新照片，也沒有官宣，一些關心此事的人猜測，殲-35是不是遇到一些困難。

黃征輝指出，殲-35畢竟還在研發階段，可能偶爾遇到一點小困難。就好像福建艦，因為太多東西了，研發不一定很順暢。福建艦要海試了，希望殲-35能夠配合福建艦的海試，一起上船測試。這兩個結合在一起以後，的確是大陸海軍從北洋水師到現在，最偉大的一次建軍成就。