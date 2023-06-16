網路瘋傳，大陸第三艘航母「福建艦」甲板上有多達兩大道裂痕；前海軍艦長呂禮詩曾表示，福建艦飛行甲板鋸齒狀的痕跡是水漬。根據美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）日前分析表示，只是液體。呂禮詩對此表示，自己是對的，就是水漬；而認知戰居然弄到老美智庫出面幫共軍澄清。

呂禮詩15日在臉書貼文表示，他是對的，福建艦飛行甲板鋸齒狀的痕跡不是裂痕、不是攔截索！ CSIS「中國實力」（ChinaPower）項目也認為中國大陸航空母艦「福建號」飛行甲板鋸齒狀的痕跡是水漬。認知戰弄到老美智庫出面幫共軍澄清，還真是笑死人。

呂禮詩5月30日曾在臉書PO文表示，福建艦甲板出現的2道裂痕是砂道水漬。

而根據CSIS報告指出，福建艦上沒有顯見的裂痕，或其他任何可能對共軍構成問題的跡象；也沒證據顯示，艦上人員參與任何修理工作，以填補裂痕。分析師指出，被誤認為裂縫的條紋，實際上是液體匯集在甲板上，形成小溪流淌的型態。2022年9月8日和2023年4月23日的圖像顯示，液體似乎起源於船隻的左舷，並流向右舷；而在過去的圖像中，條紋在不同的時間，出現在不同的地方，進一步證明這些不是裂縫。