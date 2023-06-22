台中市西屯區日前又發生一起「行人地獄」事故，一名身穿短裙的女子行走在斑馬線上過馬路時，看到左轉的轎車經過，停下腳步來禮讓，沒想到轎車卻仍直直朝她攔腰撞上，女子當場被撞飛，倒地滾了兩圈，驚悚過程全被行車紀錄器所拍下，畫面曝光後引發熱議。

YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」分享一段37秒的影片，事發在20日上午近11時許，地點位於台中市西屯區文心路三段，只見畫面中，一名身穿短裙的女子行走在斑馬線上過馬路，走到一半時，後方一輛白色轎車沿四川路快車道左轉至文心路，女子看到有車要過還停下腳步，怎料白車駕駛仍直直朝她攔腰撞上，而女子當場被撞飛，倒地滾了兩圈，驚悚過程全被行車紀錄器所拍下。

影片曝光後引發熱議，網友紛紛留言表示「肇責百分百」、「如果沒看錯，這傢伙轉彎居然還加速…有夠北爛」、「究竟是A柱太粗還是根本不想禮讓行人？不管怎樣，駕駛都是錯」、「這種駕車方式跟預謀沒有什麼兩樣…這麼大一個人類走在斑馬線上也會挨撞，說不是故意的鬼也不肯承認！！」、「總有一群人在為交通地獄這個稱號貢獻」。