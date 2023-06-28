交通部道安會今日公布今年1至4月道路交通死傷統計，4月份單月交通事故死亡人數較去年同期有所減少，行人死亡卻增加47.6％。交通部指出，經分析發現有許多事故是行人本身造成的，第3季加強執法除了汽機車不禮讓行人，也會將行人違規列為重點。

根據道安會統計，今年4月單月死亡人數明顯下降，較去年4月減少10人。不過，綜觀1至4月的道路交通事故13萬3972件，造成1039人死亡、17萬9930人受傷，相比去年同期增加了1萬967件（8.9％）、增加62人死亡（6.3％）、增加1萬6185人受傷（9.9％）。

4月行人事故死亡31人，較去年同期增加10人（47.6％），1至4月死亡134人，較去年同期增加12人（9.8％）。道安會分析，行人死亡主要發生於路口，約佔整體行人死亡52％；路段死亡次之，約佔整體行人死亡45％。再依年齡區分，高齡者94人最多（70.1％）、成年人37人（27.6％）。

道安會表示，行人死亡不降反升，經分析很多是行人本身違規造成，因此今年第3季，會與警政署合作將行人遵守交通規則作為宣導重點，包括違規穿越馬路、車道上使用手機阻礙交通等。