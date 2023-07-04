國道1號南向370公里五甲系統於4日上午7時40分許發生5輛車碰撞事故，其中一輛汽車嚴重毀損。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

國道1號南向370公里五甲系統於4日上午7時40分許發生5輛車碰撞，此事故導致兩人受傷，幸無大礙。國道警察初步調查，疑似一輛自小客車變換車道不慎導致這場大小車的追撞事故。

國道警察指出，當時42歲陳男駕駛自小客車（A車）行經國道1號南向370公里的外側車道，在向左變換車道過程中擦撞左側的52歲許男駕駛的營半聯結車（B車），B車往左閃避並撞擊內側護欄停下，A車隨後失控向右偏移陸續撞擊外側車道3輛小客車（C、D、E）致肇事。

這場事故導致B車駕駛及D車駕駛41歲陳女共2人受傷，無明顯外傷，傷勢待查，分送高雄長庚醫院及小港醫院治療，2人皆意識清醒，無生命危險。國道警察對5車駕駛做酒測，酒測值均為零。

國道警察也呼籲，變換車道不當是高速公路事故常見的肇事因素，除處罰新台幣3000至6000元，若因而肇事致人重傷或死亡，也將吊扣或吊銷駕照。請用路人在變換車道時應先使用方向燈提醒鄰車，並確認四周的車輛，以策安全。