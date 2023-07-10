廣東廉江市橫山鎮爆發故意傷害案 導致6死1傷 11:072023/07/10 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 廣東廉江市橫山鎮發生一起故意傷害案，卻導致6死1傷慘劇。（翻攝平安廉江） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 廣東廉江市公安局10日通報，7月10日上午7點40分左右，廉江市橫山鎮發生一起故意傷害案，導致6人死亡、1人受傷。 隨後在當天8點多，已將犯罪嫌疑人吳某傑（男，25歲，廉江市人） 抓獲歸案。目前案件正在加緊偵辦中。 少年碰觸1植物「皮膚灼傷」 隔天驚見水泡蔓延身體多處嚇傻 骨科醫師油霞縱走失聯報案被尋獲 幸無大礙 唐綺陽本周運勢 處女成當紅炸子雞 牡羊好事多磨 #廉江市 #廣東 #橫山 #傷害 #導致 也許您會感興趣 推薦閱讀 無外力介入 台東母子陳屍臥房 鄰居：前2天還有說有笑 10:412023/07/10 社會 紐約爆機車騎士隨機開槍！釀1死3傷 8旬翁無辜喪命 10:022023/07/10 國際 《汽車股》東陽上半年營收111.49億元 5年來同期高 10:082023/07/10 財經 獨》夏天小心低血壓！8旬翁暈眩摔車 醫：1狀況馬上就醫 10:592023/07/10 健康 陸民企家數達5000萬戶佔比破9成 較2012年增長3.7倍 10:482023/07/10 兩岸 美援烏「集束彈」引國際反彈 ！郭正亮爆1內幕預告結局 07:532023/07/10 政治 黃仁勳怎麼管員工？罕見自曝成功祕訣：輝達這1點最重要 09:082023/07/10 財經 NBA》爆湖人不願提前頂薪續約一眉哥 高層趁機壓低價碼 08:482023/07/10 體育 1分鐘讀財經》晶片業再爆新挑戰 台灣1優勢超強 殺翻歐美日大廠 08:222023/07/10 財經 本周末可能有輕颱生成 專家揭侵台機率 09:542023/07/10 生活 遊泰巴士翻車20多名陸客受傷！4 人受困急切割車身救命 10:042023/07/10 兩岸 午後大雷雨又要來了 今飆38度！熱低壓侵襲機率曝 07:202023/07/10 生活 新竹棒球場將挖出更多大秘寶？MLB專家來台 背景超驚人 00:012023/07/10 政治 BBC名主持人「脫到剩內褲」！百萬誘未成年拍色情照 下場慘了 09:402023/07/10 國際 一世代哈利突遭「砸中左眼」痛苦彎腰遮臉 影片流出惹眾怒 08:082023/07/10 娛樂 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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