廣東廉江市公安局10日通報，7月10日上午7點40分左右，廉江市橫山鎮發生一起故意傷害案，導致6人死亡、1人受傷。

隨後在當天8點多，已將犯罪嫌疑人吳某傑（男，25歲，廉江市人） 抓獲歸案。目前案件正在加緊偵辦中。