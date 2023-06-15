近日有美媒報導，中美兩國在海軍船艦的數量差異越來越大，平均美國每下水1艘軍艦，中國大陸同時間可以生產3艘。前海軍艦長黃征輝以近期共軍戰艦052D鬼切美國「鍾雲號」為例，直言美國確實開始追不上大陸了。

美國海軍「鍾雲號」勃克級驅逐艦3日航行台灣海峽時，突遭解放軍「蘇州號」052D驅逐艦切入航道，最終緊急轉向避免碰撞。美國海軍5日也釋出鍾雲號遭蘇州號搶航道的畫面。

黃征輝今（15）日在中天節目《Cti Talk》指出，自己看到這畫面感觸很深，尤其是美軍艦「鍾雲號」甲板上明顯看得到鏽水；反觀大陸的052D不但外貌新，武器也都非常先進。黃直言，他可以猜到「鍾雲號」艦長當下只有一個想法，「那就是很酸」。

黃征輝進一步指出，《CNN》近日報導，美國海軍艦艇數量已經輸給大陸海軍，且差距只會越來越大，不可能逆轉；該報導還強調，美軍能在噸位贏過大陸，主因是擁有較多的航空母艦，但「美國每造1艘軍艦，大陸同時間可以製造3艘。」

對於美國如何解決船艦數量跟不上大陸的問題，《CNN》詢問專家後，較可能的解法是跟韓國或日本購買，由美國提供武器、設備，日韓製造船體。然而黃征輝認為，該專家這種說法，根本是不了解美國長期以來的霸權心態。