台灣人的熱情常受到外國人讚譽，來自美國的正妹Yana表示，被父親送來台灣和一對老夫婦一起生活，每天都被餵食，導致她吃太飽消化不良，甚至到廁所偷吐，她忍不住說「好過分」，但她後來得知「過分」帶有負面的意思，才急忙解釋是阿公阿嬤對她太好、太熱情，讓她招架不住。

不要鬧工作室近日於YouTube上傳影片，21歲的Yana來自美國紐澤西，父親有一半大陸血統，在台灣有認識的親朋好友，因她一直很想學中文，父親把她託負給在台灣熟識的一對老夫婦照顧，老夫婦非常貼心熱情，不僅邀請她同住，還供應三餐。

Yana表示，每天都會吃到阿嬤準備的一整桌豐盛料理，但她食量較小、吃不多，老夫婦仍不斷把菜夾到她的碗裡，她不好意思拒絕只好繼續吃，導致消化不良，到廁所偷吐，她直呼「好過分」。

但不要鬧工作室版主強尼跟Yana說，「好過分」一詞不適合這樣形容，意思較負面。Yana才急忙解釋，因老夫婦人太好太熱情，對她來說有點太多。

不少網友看了她的分享笑說，「即便妳剛吃飽，阿公阿嬤還是會問妳要不要吃東西」、「這是阿公阿嬤怕妳餓」、「不是很過份，而是阿嬤養的，台灣有一種餓叫做阿嬤怕你餓」。