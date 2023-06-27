劉永健(崔慈悌攝)

我國友邦帛琉明年將舉行總統大選，總統惠恕仁日前接受外媒專訪坦言，帛琉正面臨中共要求放棄承認台灣的壓力。外交部今天嚴正譴責中國利用虛假援外和介入選舉等手段誘迫我友邦，強調將持續提供帛琉具體援助，也會與理念相近國家合作支持帛琉國家建設與發展。

惠恕仁指出，中共一直以來利用各種手段讓承認台灣的2個太平洋島國改變立場，日前中國政府又重新開放中國遊客團到帛琉玩，之前閒置且破舊的中國投資房地產正得到修復，他認為可能是為了影響帛琉明年總統大選。

外交部發言人劉永健今天表示，近年來中國於太平洋區域極力以施壓利誘和經濟脅迫擴張勢力，不僅損害區域和平、穩定與繁榮，也引起區域國家的高度關切。

他說，惠恕仁總統於專訪中坦言中國藉打壓帛琉觀光產業脅迫帛琉外交轉向，以及試圖影響帛琉明年總統大選等情形，具體呈現小島國家面臨中國經濟霸凌的困境，台灣感同身受並持續提供帛琉具體援助，同時也與理念相近國家合作支持帛琉國家建設與發展。

劉永健指出，台灣向來支持帛琉發展觀光，建立「經濟韌性」及「永續發展」之國家發展政策，並於後疫情時代積極協助帛琉振興旅遊產業，維持台帛直飛航班穩定，強化帛琉旅遊經濟韌性。

惠恕仁去年10月來台國是訪問時，曾向蔡總統和我國政府相關各部會表示，期盼在後疫情時代持續深化台灣與帛琉的觀光合作及各領域的交流。

劉永健表示，我國迅速正面回應惠恕仁的期待，賴清德副總統即於去年11月1日至3日率團訪問帛琉，協助行銷帛琉海洋國家觀光，並正式宣布中華航空於去年11月16日恢復每週2日之定期航班，以「連結、觀光、合作」深化兩國關係。

此外，他說，我國將研議與美國等理念相近國家共同合作，回應帛琉請援延長機場跑道。今年6月4日我國也協助帛琉舉辦第一屆「帛琉馬拉松」，共有各國跑者約600人參加，籌辦過程由我國公、私部門與帛琉政府密切合作，以創意為帛琉行銷觀光產業。

帛琉為我國在太平洋地區的重要友邦，兩國自1999年建交至今，邦誼穩固友好；我國與帛琉長期在農漁業、醫療衛生、觀光發展、體育交流、教育培訓、文化、海洋保育及海事安全等領域均密切合作。

帛琉總統惠恕仁自上任以來，多次在國際場域力挺台灣，支持台灣參與國際組織，並曾於接受《日經亞洲》及《澳洲廣播公司》等媒體採訪時明確表示帛琉與台灣邦誼堅定不移，是我國重要的堅實盟友。

劉永健強調，中國不曾停止利用各種手段謀奪我邦交國，打壓台灣的生存空間與國際地位。外交部嚴正譴責中國利用虛假援外和介入選舉等手段誘迫我國友邦，外交部並重申台灣將積極協助友邦建設發展，並結合理念相近國家共同致力維護區域和平、穩定與繁榮。