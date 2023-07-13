隨著美國和中國大陸關係日趨緊張，台海也成為全球關注的對象。對此，國家政策研究基金會副研究員揭仲表示，美中兩大國目前在軍事交流上還沒有出現緩和跡象。他認為，陸方動武前會評估美國是否介入，且解放軍應會盡快在戰場上爭取決定性優勢，避免陷入俄烏戰爭的情況。

根據《中評網》13日報導，揭仲分析，從俄烏戰爭可以發現，歐美國家對俄羅斯展開聯合制裁，北京政府會基於此估算台海衝突的成本，並且預設美軍會試圖介入，因此對台應該會採取「速戰速決」的方式，避免時間拖得太久。

揭仲還指出，兩岸間若戰爭持續太久，不排除中國大陸附近的國家，如日本、韓國、印度會藉故挑起事端。不過他也強調，台、美兩者間沒有簽署共同防禦條約，且也未有規劃聯合作戰計劃及架構，面對突發事況，美國軍隊反應過來需要時間，大陸盤算在美軍大規模支援前，就取得決定性的優勢。

除此之外，揭仲還分析，若台海爆發衝突，北約能提供的直接軍事協助應該不太多，主要還是由美軍從各區域調度軍隊，並布置在西太平洋，遺留的空缺交由北約接手。另有關美國財政部長葉倫（Janet Yellen）近期出訪中國，揭認為，當前中美或有展開一些溝通，降低風險，但陸方還沒和美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）正式會面，美國的制裁名單中也還有大陸國防部長李尚福，在美方還未釋出足夠善意前，北京政府應不會調整對台的軍演。

至於台灣在2024舉辦大選，中國大陸是否會改變在台海的軍演布局？揭仲預測，陸方應該會維持現狀，最多是在靠近選舉的時期，會減少、調控在台海較窄空域的軍機。

但若選舉結果是由民進黨參選人賴清德當選，揭仲稱，解放軍演習加劇的機率有可能增加；反之國民黨拿下總統大位，兩岸應該會有官方交流，中國大陸軍演可能會克制一點、少一點，或許會回到2016年前的情況，然而退到海峽中線以西，實質已不太可能。