俄羅斯傭兵組織瓦格納軍團24日兵變1天內迅速落幕，猶如一場現代啟示錄戲劇化上演。前海軍艦長呂禮詩28日在《新聞大白話》節目強調，烏克蘭幫美國打代理人戰爭，瓦格納就是俄羅斯的代理人。拿錢賣命的傭兵遇到生死存亡時會如何應對？可能就會使用不人道的白磷彈等核生化武器。民進黨政府給年輕人開大學念三年、義務役加薪等空頭支票，但為何而戰、為誰而戰？仍要面對義務役佈防位置是首要打擊目標的現實。

「從俄烏戰爭上我們看到什麼？我們其實看到了一個完整的代理人戰爭！」呂禮詩表示，烏克蘭代理的是美國，俄國有派出他臨時徵員來的部隊嗎？沒有！這些部隊都在後面，前面就是瓦格納，瓦格納這些傭兵其實也是代理人！就是拿錢賣命。

呂禮詩提到，拿錢賣命的傭兵，遇到生死存亡的時候，他要如何應對？我們以前都聽說是「前方吃緊，後方緊吃」，但「大砲一響，黃金萬兩」。巴赫穆特這場仗打得漂不漂亮？漂亮！雖然前面像絞肉機一樣，但後來，普里格津他講什麼？我們要撤退了！他白天說要撤退，晚上白磷彈打得巴赫穆特沒有一個地方是黑暗的。當然使用白磷彈是不人道的，但這就是一場作戰的一個標準模式！

「當敵人莫名其妙撤退的時候，我們都要想想，裡面是不是有埋伏、是不是有陷阱？」呂禮詩指出，以現在的話講就是：是不是有核生化的可能？這個狀況事實上在巴赫穆特就發生了。

呂禮詩強調，作戰的核心意志有多麼重要？也就是「為何而戰、為誰而戰」有多麼地重要。我們開了這麼多的空頭支票，告訴他們：你們大學念三年就好了；告訴他們：你們可以拿到多少的薪水，比以前當大頭兵的多得多。可是你有告訴他們，你們要去守的位置，就是第一個最重要的打擊目標嗎？你有講清楚嗎？那個時候，我們真正的志願役部隊都還在佈防，都還沒遭受到戰損。

呂禮詩質疑，結果我們沒有真正訓練這麼充足的學子，卻要去頂上第一線？這樣適合嗎？