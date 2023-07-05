德國司法部長布希曼今天在柏林會晤來訪的法務部長蔡清祥，兩人對於司法互助等議題交換意見。這是德國司法部與台灣法務部的首長第一次見面，堪稱兩國互動的里程碑。

德國聯邦司法部表示，部長布希曼（Marco Buschmann）今天在柏林會晤台灣法務部長蔡清祥，雙方會談聚焦刑事司法互助，其次是網路詐騙和引渡事宜。

聲明還說，這次會談是在德國和歐盟的「一中政策」框架下進行。

2021年底選完政府上台後，德國對台立場明顯轉為友善，執政3黨在聯合執政協議、也就是未來4年的施政方針中首次提到台灣，強調只有在和平和雙方都同意的情況下才能改變台海現狀，並支持「民主的台灣」參與國際組織。

去年6月，時任文化部長的李永得在柏林會晤德國文化部長羅斯（Claudia Roth），這是台德文化部長首次面對面會談。

今年3月，德國教育及研究部長史塔克－瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger）訪問台灣，成為26年來首位訪台的德國部長級官員。

德國聯邦司法部與台灣法務部執掌業務相近，兩國代表才剛在今年3月簽署司法互助協議，合作打擊犯罪。

布希曼今天在柏林的聯邦司法部迎接來訪的蔡清祥，還在推特張貼兩人握手的照片。這是德國的司法部長與台灣法務部長第一次會面，堪稱兩國互動的里程碑。

駐德代表謝志偉表示，台灣與德國同屬大陸法系，原本在精神上就一脈相承，在民主、自由等價值也是理念接近的夥伴，兩位部長今天晤談時對法治有高度共識。（編輯：張芷瑄）1120705