有威士忌界「金馬獎」之美譽的《金威獎》，是台灣酒界最具權威的獎項，今年2月首屆金威獎以公正客觀的方式嚴選最佳威士忌，廣受各界好評。在酒界專業人士的引頸期盼下，第二屆金威獎盲測即將在8月登場，負責主持盲測的藏酒論壇執行長賴偉峰指出，金威獎的評選方式包括專家名人盲測、素人民眾評選和網路投票等，是目前台灣酒界最公正、最公開的酒評獎項，值得作為民眾選購威士忌的參考。

金威獎由旺旺中時集團主辦，因此可以更客觀的立場評選威士忌，擔任盲測活動主持人的賴偉峰指出，他參與過國內外各大酒評比賽，金威獎不僅公正客觀，且規模龐大，已然是台灣威士忌界年度盛事，尤其北中南300位素人盲測海選活動，更是空前創舉，讓他留下深刻的印象。

台灣知名酒評家賴偉峰受邀擔任金威獎盲測評鑑主持人，評選過程公正公開，嚴選最佳威士忌。（金威獎提供／陶福媛台北傳真）

從金威獎橫跨全台的素人民眾評選結果，也觀察到一些有趣的現象，例如北部與南部喜愛的威士忌並不相同，推論可能是口味差異、也有可能氣候溼度與溫度的影響，另男士與女士對威士忌口感的喜好也不一樣，年齡也是個變數，這些珍貴的統計資料對酒商來說，都會是未來行銷布局、發展策略的重要參考依據。

即將在秋季登場的金威獎大賞，同樣有名人專家盲測和素人盲飲，民眾也可上官網投票，參與這場年度盛事。秋季場還特別加碼推出「調和威士忌」素人盲測，挑選市售熱門酒品讓300多位素人選出心目中最好喝的調和威士忌，豐富秋季大賞的活動內容。

由旺旺中時集團主辦金威獎，邀請逾3百位民眾參與評選，以公正客觀的立場評選威士忌。（金威獎提供／陶福媛台北傳真）

賴偉峰也樂於分享自己品酒的技巧，盲測因為已先屏除品牌迷思和先入為主的觀念，讓品釀回歸到最純粹的感官，更是對腦中記憶與知識的考驗，箇中樂趣妙不可言，盲飲過程特別考驗嗅覺與味覺，建議先聞香氣後，再淺嘗入口，細細感受威士忌在口腔味蕾散發出的味道，並再三來回品味，千萬不要一口下肚，避免飲酒過量。

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