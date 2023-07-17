基北北桃1200都會通上線17天，台北市政府交通局統計販售張數已近40萬張，所有運具使用次數突破1343.8萬人次，至於使用問題則有50％以上民眾不清楚如何設定都會通，25％民眾則不清楚TPASS紀念悠遊卡退回100元機制。

交通局指出，1200都會通販售張數已近40萬張，所有運具使用次數突破1343.8萬人次，捷運約645萬人次占48％，市區公車約431萬人次占32.1％，國道客運約83.6萬人次占6.22％，台鐵約84萬人次占6.25％，桃捷約34.7萬人次占2.58％，YouBike約57.3萬人次占4.26％，輕軌則約7.5萬人次占0.56％。

交通局說明，都會通於7月1日上線後，經中央、基北北桃四市政府及所有運輸業者努力，除誤扣款件數變少外，且隨著民眾逐漸熟悉，相關反映案件亦逐漸減少，洽悠遊卡客服中心統計近一周接獲民眾常反映問題，設定都會通約占50％，其次為TPASS紀念悠遊卡如何退回100元占25％，都會通使用路線及扣款問題約占20％，其餘問題占5％。

交通局針對常見問題提醒，購買都會通除加值1200元至悠遊卡外，亦須至捷運站詢問處、台鐵車站專屬窗口或捷運自動售票機完成設定後，並透過驗票機啟用，且需注意YouBike無法啟用，才可享有搭乘優惠。購買TPASS紀念卡民眾，須至悠遊卡公司網站完成登錄後，經審核通過後3個工作天，至四大超商靠卡領回100元加值金。