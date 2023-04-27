據央行統計，3月票據交換張數達653.7萬張，大幅月增86.23％，票據交換金額也達1兆3,080億元，月增47.48％。存款不足退票張數也提高至4,657張，占票據交換張數的比率為0.07％、占比與2月持平；但存款不足退票金額達33.89億元，占票據交換金額之比率為0.26％，月增0.02個百分點。

央行指出，3月存款不足退票張數月增2,146張或85.46％，金額也月增12.98億元或62.08％，年增0.74億元或2.23％，退票情況明顯回升。央行說明，3月退票增加，除營業日、月底峰日增加因素，主因3月500萬元以上至1,000萬元以下退票占比較2月增加所致。據悉，3月不只中小企業退票增加，個人戶退票也不少。

至於大戶退票情，當月大戶退票企業戶掛零，個人戶則有1戶，金額為1.7億元。公司戶退票金額占全體退票金額比重，月增0.26個百分點，個人戶為反向同幅度變動。

若以前三個月合計，退票金額為89.88億元，較去年同期94.2億元下滑4.59％。由於交換票據通常在月達到最高峰，俗稱月底峰日，1月有史上最長春節連假、2月又有二二八連假，3月無連假因素，但前三個月僅4個月底峰日、較去年同期少，退票金額因而下滑。

觀察近一年退票金額，去年多維持在低檔水準，去年多在30億元上下，今年1月回升至35.08億元，但2月將至20.91億元，刷新歷史新低，3月隨工作日回歸正常，已回升至33.89億元。