華爾街見聞報導，克而瑞調查顯示，前四月累計成交上漲27％。分能級來看，一線成交韌性較強，自上月集中放量後本月小幅微跌11％，累計年增率仍達21％。

不過二、三線城市則面臨熱度轉降，一方面整體成交回檔幅度大於一線，月增率的降幅高達30％。另一方面，各城市月增率的跌幅跌多漲少，僅成都、西安等中西部城市行情獨立、月增率較上月增長。

另外在房企業績方面，克而瑞統計顯示，4月份，TOP100房企實現銷售操盤金額人民幣（下同）5,665.4億元，單月業績較上月降低14.4％；但較上年同期增長31.6％，年增率較上月進一步提升。

累計業績來看，前四月百強房企實現銷售操盤金額20,499.2億元，累計業績年增率自第一季轉正之後，增幅也進一步提升至9.7％。整體來看，2023年以來大陸房地產行業有所修復，但目前市場整體購買力仍處在歷史相對低位。