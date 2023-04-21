三商壽去年上半年淨值比2％、下半年淨值比略升至2.19％，已連續二期低於法定3％要求，清償能力已達「示警」標準，被金管會要求需要限時提財務改善計畫。在歷經金融資產重分類、復華投信股權交易案、現增等努力下，今年第一季淨值比拉升至2.89％，但仍未達3％標準。

三商美邦人壽指出，公司仍在進行私募策略投資人專案，同時也持續評估經濟市場等變數對公司的影響而再為因應。

三商美邦人壽指出，今年第一季財報自結數，受惠於股市上揚的正向影響，但仍不免受到台幣兌美元升值衝擊，今年第一季稅後純益虧損29.2億元、每股盈餘虧損0.7元，其中最主要的負向影響是來自「匯兌損失」，估計對稅後損益影響約41.4億元。

三商美邦人壽指出，第一季台股指數上揚，今年第一季權益類已實現獲利較去年同期增加45.5億元，在國內外債券殖利率大幅提升之趨勢，三商美邦人壽持續積極佈局，今年第一季經常性收益也較去年同期增加，整體經常性收益受惠於升息的影響，呈現漸入佳境的情形。

然因台美利差仍大，外匯避險成本居高不下，第一季台幣兌美元升值逾2.5角，使得整體壽險業第一季承受相當匯兌損失，後續三商美邦人壽仍將持續努力於匯兌避險策略彈性調整以因應目前匯率的波動。

三商美邦人壽指出，第一季底總資產近1.48兆元，較去年底成長約1.3％。首年度保費收入79.3億元，總保費收入301.9億元，顯示業務通路仍維持相當銷售動能。

三商美邦人壽指出，首年度保費中，雖全球總體經濟環境受通膨及升息影響，投資型商品保費仍居主要貢獻類型，於此同時，為接軌IFRS17所強調的健康險和傷害險的新契約保費收入，也較去年同期成長超過13％。