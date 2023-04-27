回顧第一季，友達表示，適逢產業傳統淡季，公司單季營收較上季小幅減少2.8％，獲利表現亦因公司整體營運仍在相對低點，加上台幣升值之不利影響，虧損程度較上一季微幅增加。財務結構方面，存貨天數 48天，淨負債比14.9％，仍維持在相對穩健的水位。
展望第二季，總體庫存經過一段時間的去化，已逐漸回復健康水位。產業供需改善，面板價格也出現止跌或反彈，接下來公司營運可望逐季向上。雖然全球通膨及經濟衰退的不確定性仍在，但公司基於穩健的財務體質，將持續加速推動雙軸轉型策略，以降低景氣循環波動為長期目標。
友達（2409）公布第一季財報，合併營業額為511.9億元，較前一季減少2.8％，營業淨損為111.4億元，歸屬母公司業主之淨損為109.1億元，基本每股損失則為1.42元。
回顧第一季，友達表示，適逢產業傳統淡季，公司單季營收較上季小幅減少2.8％，獲利表現亦因公司整體營運仍在相對低點，加上台幣升值之不利影響，虧損程度較上一季微幅增加。財務結構方面，存貨天數 48天，淨負債比14.9％，仍維持在相對穩健的水位。
展望第二季，總體庫存經過一段時間的去化，已逐漸回復健康水位。產業供需改善，面板價格也出現止跌或反彈，接下來公司營運可望逐季向上。雖然全球通膨及經濟衰退的不確定性仍在，但公司基於穩健的財務體質，將持續加速推動雙軸轉型策略，以降低景氣循環波動為長期目標。
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