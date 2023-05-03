燦星旅董事會3日通過今年第一季財報，營收1.09億元，淨利109.5萬元，每股稅後盈餘0.02元。燦星旅去年第一季營收只有573.6萬元，每股稅後虧損0.24元。

由於營運不佳，加上2020年以來的新冠疫情衝擊，燦星旅從2015年至2022年，已經連續虧損8年。

燦星旅總經理殳蓁蓁3日表示，2020年5月燦星改由新團隊入主經營之後，因陷於新冠疫情而動彈不得，去年下半年，政策陸續解封之後，燦星旅也開始重新整隊，並在5月10日開始，與虎航合作，每週2天包機分別直飛泰國普吉島和日本四國，全力衝刺國外旅遊商機。

2022年3月出任燦星旅總經理的殳蓁蓁指出，國人熟悉的日本，目前的預約訂單陸續進來，情況相當不錯，但是，泰國普吉島大約20年沒有定期的直飛班機前往，年輕族群相對陌生，目前正努力開拓客源中。

她說，除了包機衝刺國外旅遊的「空軍」佈局之外，燦星旅今年也將同步著手「陸軍」的紮根，目前已經規畫在新竹、台中等國內的六都，設立分公司，「陸空結合」，希望壯大燦星旅的營運規模。

殳蓁蓁表示，雖然今年營收可望攀升，但，擴大營運規模的同時，也會投入更多成本，因此，今年第二季要先更穩定的成長，全年的目標，則是衝刺、保持盈餘的狀態。