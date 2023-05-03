其中，亞聚第一季營收15.69億元，年減26.74％，營業利益2,53億元，惟認列業外古雷石化等投資虧損，稅前淨損0.33億元，淨損0.25億元，每股虧損0.04元。

台達化因ABS、PS報價低檔震盪，而原料SM報價波動相對穩健，壓縮利差空間，第一季營收35.75億元，年減21.22％，營業虧損1.13億元，稅前淨損0.92億元，淨損0.72億元，每股虧損0.18元。

亞聚LDPE/EVA年產15萬噸。受惠EVA報價自去年底一路上漲，適時彌補PE疲弱市況缺口，第一季本業營運仍處獲利，但受到部分訂單出貨、仍是去年底接單報價的影響，獲利反較去年第四季趨緩，導致加計業外認列，整體營運淨損0.25億元。第二季邁入需求、歲休旺季，營運可望較首季成長。

大陸十四五太陽能裝機規劃今年目標90GW，較2022年增加15GW，預期整體訂單增加10~30％，有助亞聚今年營運持穩。古雷石化30萬噸EVA新產於4月投產，台聚與亞聚也以70比30合資投資EVA銷售公司，法人預期因EVA利差相對穩健，有助古雷石化虧損收斂。

此外，第二季步入PE傳統需求旺季(HDPE包裝材、LLDPE農膜及帆布)，加上多家同業安排檢修(HDPE合計年產能97萬噸，占亞洲產能2.7％；LLDPE合計年產能115萬噸，占亞洲產能4.3％)，市場供給減少，有助PE後市看漲。