牧德對2023年整體看法持謹慎保守看法，並持續觀察庫存去化狀態以及大陸經濟復甦狀態，牧德持續開發高性價比新產品，並協助客戶導入量產、優化資本支出以及人力成本，提升競爭力。新產品陸續上市，貢獻營收，同時藉由產品組合與內部成本控管，持續優化公司經營狀況。
牧德4月營收不僅年、月雙增，也創下2022年4月以來新高紀錄，累計前4月營收達7.23億元，年減9.86％。
牧德（3563）3日公佈4月營收約1.92億元，月增4％、年增0.6％，為2022年4月以來新高紀錄，不過公司對2023年景氣仍保守看。
牧德對2023年整體看法持謹慎保守看法，並持續觀察庫存去化狀態以及大陸經濟復甦狀態，牧德持續開發高性價比新產品，並協助客戶導入量產、優化資本支出以及人力成本，提升競爭力。新產品陸續上市，貢獻營收，同時藉由產品組合與內部成本控管，持續優化公司經營狀況。
牧德4月營收不僅年、月雙增，也創下2022年4月以來新高紀錄，累計前4月營收達7.23億元，年減9.86％。
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