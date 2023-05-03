牧德對2023年整體看法持謹慎保守看法，並持續觀察庫存去化狀態以及大陸經濟復甦狀態，牧德持續開發高性價比新產品，並協助客戶導入量產、優化資本支出以及人力成本，提升競爭力。新產品陸續上市，貢獻營收，同時藉由產品組合與內部成本控管，持續優化公司經營狀況。

牧德4月營收不僅年、月雙增，也創下2022年4月以來新高紀錄，累計前4月營收達7.23億元，年減9.86％。