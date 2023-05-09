明係受惠上游零組件供料情形改善，以及中高階自行車市場需求強勁，4月營收3.14億元，創下歷年單月營收新高，年增24.10％；前四月累計營收11.98億元，年增29.22％，續創同期新高。

明係第一季營收達8.84億元，年增31.14％、創下歷年同期次高；在產能稼動率提升下，營業毛利0.88億元，年增16％，EPS達1.29元，年增1.57％，營收與獲利雙創同期新高。

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亞德客-KY 4月及前四月合併營收 均創同期新高
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