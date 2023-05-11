叡揚4月營收1.38億元，月增14.03％、年增38.52 ％，主因為認列經銷產品的永久授權收入，累計今年1～4月營收達4.93億元，年增 25.14％。

整體來看，叡揚各產品線均成長，在ESG永續經營下，協同合規持續發酵，帶動知識協同平台需求，另外，智慧化IT維運AIOps興起，叡揚IT系統監視工具持續加溫，公司對未來營運展望頗具信心。