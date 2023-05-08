受惠歐美EV充電樁、再生能源基礎建設與全球軍事國防支出長期剛性需求爆發，融程電表示，從市場需求來看，國防、汽車檢測維修、新能源應用、工業自動化、船舶產業等專案客戶新訂單依然強勁。耕耘已久的強固型筆電也逐漸發酵。
公司並配合客戶需求，積極開發新領域應用，瞄準國防、新能源應用、汽車檢測、電動車載駕駛載具儀表板等控制介面、雲端、軟硬體、系統整合領域布局持續發酵且取得先機，跨產業領域挹注強勁業績成長動能。
展望後市，融程電強固型平板、強固型手持設備、強固型電腦、強固型顯示器與強固型筆電業務將持續聚焦八大快速成長產業，即汽車檢測維修、倉儲物流、特殊車輛行動載具電腦儀表板整合應用、能源應用領域、食品加工自動化、醫療保健、國防，與公共安全。
另外，融程電也積極投入充電站，電動載具儀表板等雲端整合服務，針對客戶數位轉型應用服務，AIOT，類比轉數位通訊，5G和雲端整合，提供完整解決方案。
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