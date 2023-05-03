創意第一季受委託設計專案（NRE）遞延認列，毛利率與獲利略低於預期，然展望第二季，預估營收持平，但可優於近期市場傳聞受Centec事件影響營收可能衰退之預期。

放眼2023年，創意受惠人工智慧（AI）、網絡、FPGA開案維持強勁，相關NRE持續往7、5奈米製程推進，其中，第一季5、7奈米製程NRE占比分別提升至35％、28％，愈來愈多7奈米案子由NRE轉量產，預期7奈米Turnkey將較2022年顯著成長，占比提升。

法人指出，創意目前在手5奈米案子至少有四個，主要應用為AI，2023年5奈米AI認列主要以NRE為主，Turnkey效益落在2024年。投顧研究機構說明，目前Centec已經核實過後，所有在線客戶持續出貨、新接訂單亦不受影響。第一季大陸地區營收占比約30％，未來隨著7與5奈米（非大陸）開案堆疊，美國與大陸營收分配將互為消長。