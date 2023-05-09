群光首季鍵盤營收占比約3成，28%為影像產品，34%為電池，5%為網通產品。預期今年影像產品動能最為強勁，全年營收產品可望逾3成。

法人指出，今年群光的產品組合重點在於非PC產品，以影像產品為例，AI應用已成為業界趨勢，其中安控攝影機走向AI化更將為群光帶來無限商機，因為群光擁有經驗豐富的軟體團隊，亦相當孰悉AI晶片的應用，去年推出的首款安控攝影機，展現群光在AI影像與聲音辨識的技術能力，因此已爭取到新的客戶，而受惠於美國國防授權法案(National Defense Authorization Act, NDAA)的效應持續發酵，未來將可預期迎來更多轉單商機。

群光今日公布4月份自結合併營收為78.74億元，因AI影像產品成長強勁，營收僅小幅年減2%，顯示整體第二季營收應將較第一季表現為佳，累計1-4月自結合併營收達305.96億元，年減17%，營收下降幅度亦開始收斂。群光去年EPS10.26元，已通過發放7.5元現金股利，現金配發率為73%，金額為歷屆之最，除息交易日預計為6月16日，依5月8日收盤價計算，現金殖利率高達7.6%。