廣達和緯創都是明顯受惠於CahtGPT帶動的AI超級電腦題材。外資在法說會後，維持「買進」廣達評等，目標價給120元。

廣達首季的毛利率與營益率「雙率」雙升，首季毛利率為6.6%，年增1.29個百分點；營益率2.95%，年增0.5個百分點。法人看好廣達在AI-server的領先地位，以及在電動車相關業務的快速成長。

法人指出，廣達是是特斯拉ECU的主要組裝商，也是通用汽車的ADAS模組供應鏈。雖然廣達車用方向是行業的新手，不能排除未來可能有庫存消化的可能，但有鑑於市占分額的擴張和設計能力的勝出，預期未來2-3有彈跳式的成長。

此外，人工智能的崛起，抵消了一般服務器出貨量的疲軟，廣達經營階層維持2023年伺服器營收仍將有個位數年增。法人則認為，今年AI相關專案的伺服器對整體伺服器的貢獻會有15-20%。廣達在AI伺服器的優勢包括:優越的設計能力以及長期全球的布局。