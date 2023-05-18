人工智慧技術已成為兵家必爭之地，以Google前執行長Eric Schmidt為首的專家團隊，呼籲美國國防機構加速採用AI技術，最主要的原因在於，大陸持續將AI融入國防，且投資遠遠超過美國，是非常需要提防的地方。

美國財經媒體報導，Eric Schmidt的團隊發布研究報告指出，美國必須重新設計軍隊的運作模式，以應對來自大陸的威脅，「大陸持續累積先進技術的實力，專門對抗美國傳統的作戰模式，他們最大的目的是在人工智慧的幫助下，削弱美國的軍事實力。」

Eric Schmidt認為，誰能比敵人更快在國防上運用AI技術，將是取得突破、推進實力的重要關鍵。此外，Eric Schmidt也提到，大陸企業與軍方有密切合作，在國防AI技術的投資上遠遠超過美國，有更多的人才專研戰略人工智慧技術。

報告共同作者Ylber Bajraktari強調，「美國與大陸的競爭永遠不會消失，擔憂國防AI技術的想法是有先見之明的，這會是長期抗戰且令人筋疲力盡的，因為這可能攸關生死存亡。」

為了遏止大陸的野心，美國隊大陸先進半導體設下嚴格出口管制措施，後續影響仍有待評估，美國國防部副部長Kathleen Hicks表示，國防部持續將人工智慧技術運用在任務上，包括戰場空間意識、偵查、後勤及部隊支援等方面，確保美國繼續領先。