宏碁智醫VeriSee DR為全台第一個取得衛福部食藥署（TFDA）核發的眼科智慧醫材許可證，自2020年9月取證上市以來，已累計導入超過160家各級醫療院所，估計每年超過35萬位糖友使用AI眼底篩檢服務，近兩年間亦陸續於東南亞市場落地。

宏碁智醫總經理許銀雄看好其與永信藥品的結盟，將創造雙方在AI科技技術與醫藥經驗的綜效，透過共同推廣AI輔助診斷軟體VeriSee DR應用於臨床診斷，有助於醫療院所提升糖眼篩檢效率，並增進糖尿病患者的照護品質。

宏碁智醫亦盼能將AI技術應用更完善融入醫療場域，進一步加速智慧醫療的產品化與產業化，協助醫護人員更有效的實現健康照護、疾病預防、提升醫療品質。

永信藥品總經理李玲津則表示，雙方攜手合作，將透由各自的專業分工，為台灣醫界提供輔助診斷糖眼快篩，除了能讓糖尿病患者透由AI技術快速掌握自身狀況，亦可輔助醫師診斷，藉工具協助醫師幫助患者控制血糖，創造智慧醫療的最大價值，增加醫病的溝通，讓病患穩定用藥維持健康。

糖尿病視網膜病變（DR）是糖尿病患者常見的併發症之一，也是成年人失明的主要原因。以去（2022）年全國平均糖眼篩檢率來看，僅達45.53％，意即仍有超過半數以上的糖尿病患未定期追蹤。若能透過早期的篩檢診斷並採取適當的介入治療，對於保護糖友的視力至關重要。

宏碁智醫旗下的VeriSee DR運用人工智慧和深度學習技術進行眼底圖像分析，提供AI判讀建議和病徵標註，可協助糖尿病照護的醫師節省診斷時間、提高判讀準確率，並即時轉診高風險眼疾的糖友至眼科追蹤治療，進一步降低失明風險。