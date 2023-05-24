陳朝旺指出，血糖儀市場需求仍在，年增可望上看3~5%，而連續血糖監測(CGM)今年會先在台灣正式展開臨床試驗，目標明年上半年取得認證，若數據不錯會進一步在歐、美展開臨床，因還在臨床階段，今年度將不會有業績貢獻。
此外，泰博開始著墨東南亞藥局通路，將投入6000萬元併購菲律賓藥局，取得控制權。此一連鎖藥局規模約在10多家，泰博將會協助展店，目標2~3年擴大到約200家。
泰博(4736)今(24)日舉行股東會，對於今年營運，董事長陳朝旺指出，防疫產品需求下降，此部分營收會減少，但血糖儀需求仍穩，若不看防疫產品，預期今年營運仍可望維持成長。
陳朝旺指出，血糖儀市場需求仍在，年增可望上看3~5%，而連續血糖監測(CGM)今年會先在台灣正式展開臨床試驗，目標明年上半年取得認證，若數據不錯會進一步在歐、美展開臨床，因還在臨床階段，今年度將不會有業績貢獻。
此外，泰博開始著墨東南亞藥局通路，將投入6000萬元併購菲律賓藥局，取得控制權。此一連鎖藥局規模約在10多家，泰博將會協助展店，目標2~3年擴大到約200家。
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