●PaLM 2

谷歌將在今年的Google I/O大會推出最新、最先進的大型語言模型PaLM 2。

PaLM 2提供100多種語言選擇，其專案的內部代號為「統一語言模型」（Unified Language Model），已進行過各種編碼、數學測試、創意寫作測試和分析。

●Bard

谷歌將以「AI如何幫助人們充分發揮潛能」做為消息發布的主題，將發表聊天機器人Bard和搜尋引擎Search可提供的「生成式體驗」，如Bard可用於寫程式、進行數學運算和邏輯思考，所提供的語言選擇將增加日語和韓語等。

Alphabet執行長Sundar Pichai將對出席這場盛會的開發人員發表談話，細數谷歌在AI技術上的進步。

面對微軟引進ChatGPT帶來的巨大壓力，Alphabet在3月正式推出聊天機器人Bard展開實驗，並著手開發一系列功能更強大的Bard模型。

CNBC報導，谷歌已經著手開發一個名為「Multi-Bard」的多互動視窗（multi-modal）版本，使用更大型的數據集，並能處理複雜的數學運算和程式編碼。該公司亦測試了名為Big Bard和Giant Bard的聊天機器人版本。

●Pixel Fold、Android 14、Pixel 7a

除了AI相關技術之外，CNBC此前報導Alphabet料將在今年的「Google I/O」大會上展示第一支可折疊手機Pixel Fold，挑戰三星在這個市場的霸主地位。

根據CNBC看到的內部文件，專案代號為「Felix」的Pixel Fold號稱將擁有「折疊手機上最耐用的鉸鏈」，售價從1,700美元起跳，與三星1,799美元的Galaxy Z Fold 4一較高下的意味濃厚。Pixel Fold主打的賣點將是防水性能，以及只有口袋大小的外型，其外部螢幕為5.8寸，以手機以書本方式左右開合，打開後呈現一個平板電腦大小的7.6寸螢幕。Pixel Fold將採用谷歌自家的Tensor G2晶片，和去年首度用於Pixel 7/7 Pro手機的處理器相同。

另有媒體報導，Alphabet還將在這場年度活動上發表Android 14作業系統和中階智慧型手機Pixel 7a。