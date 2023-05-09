該公司兩周前新推出的生成式AI平台採用和ChatGPT相同的技術。

因拿下美國中情局這個大客戶而聲名大噪的Palantir第一季營收與獲利亦超出市場預期。

Palantir第一季營收年增18%，為5.252億美元，經調整後每股盈餘為5美分。

RBC Capital Markets分析師Rishi Jaluria表示，商業部門營收年增26%，超出市場預期，是驅動第一季強勁增長的主力。

DA Davidson & Co分析師Gil Luria表示，讓投資人感到滿意的不只是Palantir上季業績表現優於預期，還有該公司的獲利展望，以及最近在AI業務方面的作為。

Palantir執行長Alexander Karp表示，我們AI平台的第一代產品本月起將提供給部分客戶，他並提到這個新產品可以協助軍隊鎖定敵人。

營收長Ryan Taylor表示，該AI平台的客戶包括「全球最大的保險公司之一」，以及供應鏈和保全業的客戶。

財務長David Glazer表示，Palantir持續收緊雲端支出，並將投資AI等重點領域。

今年2月，該公司宣布將裁員2%。

Palantir預估第二季營收介於5.28億～5.32億美元，不及市場預估的5.362億美元，但其全年營收預測大致符合市場預期，且看好今年每一季都將由虧轉盈。