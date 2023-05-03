保時捷在兩周前提前揭露財報，在中國市場大增的推進下，第一季交車大增18%，保時捷重申2023年銷售目標，營收達到400億至420億歐元之間，銷售報酬率在17%至19%之間。

保時捷金融服務部門的第一季營業利益降至8600萬歐元，低於去年同期的1.02億歐元；主要可歸因於利率上升，對理財產品產生的影響。