保時捷在兩周前提前揭露財報，在中國市場大增的推進下，第一季交車大增18%，保時捷重申2023年銷售目標，營收達到400億至420億歐元之間，銷售報酬率在17%至19%之間。
保時捷金融服務部門的第一季營業利益降至8600萬歐元，低於去年同期的1.02億歐元；主要可歸因於利率上升，對理財產品產生的影響。
豪華汽車品牌保時捷(Porsche)周三公布，第一季的銷售報酬率(ROS)為18.2%，持平於去年同期；然而在交車量創新高之下，營收和營業利益皆大增4分之1。
保時捷在兩周前提前揭露財報，在中國市場大增的推進下，第一季交車大增18%，保時捷重申2023年銷售目標，營收達到400億至420億歐元之間，銷售報酬率在17%至19%之間。
保時捷金融服務部門的第一季營業利益降至8600萬歐元，低於去年同期的1.02億歐元；主要可歸因於利率上升，對理財產品產生的影響。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。