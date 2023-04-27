隨著5G部署邁向下一階段，愛立信首次推出行動趨勢報告的商業評論版，探討全球前20名5G市場，包含中國、日本、新加坡、南韓、台灣和美國等，在實現5G營收方面的商業策略。報告指出，在全球滲透率前20個5G市場（佔全球所有5G用戶數約85％）中，自2020年初以來電信商的收入呈現了持續性的增長趨勢，並認為此現象與市場中5G用戶滲透率的增加息息相關。

在5G的早期應用案例中，增強型行動寬頻(Enhanced Mobile Broadband, eMBB)與無線固網接為目前最普及的應用。eMBB因與電信商目前的商業模式相仿，使其為5G提供了較其他功能特性更快的營收增長機會，且目前即使是在全球滲透率前20名的5G市場，仍有約80％的消費者尚未升級到5G服務，這為電信商帶來了巨大的收入潛力。

愛立信全球執行副總裁暨網路事業群負責人Fredrik Jejdling表示：「觀察全球前20個5G市場中5G滲透率和收入增長之間的相關性，我們發現5G不僅是一個改變連網市場遊戲規則的技術，更將使早期採用者受益。而5G帶來的成本優勢，也將幫助電信商處理未來收入所需的數據增長，這使5G成為市場所期待的成長催化劑。雖然5G仍處於相對早期階段，但它正在快速增長，並且已經有了成熟的早期案例和明確的中、長期用例發展路線。」

台灣愛立信總經理周大企表示：「我們看到全球前20名5G市場透過擴大網路覆蓋範圍和差異化的網路服務，持續創造營收成長。在台灣也看到5G網路切片的前瞻應用案例搶先落地，成為全球5G發展的指標案例。目前全球已有40個5G獨立組網 (Standalone, SA)進入商用階段，其中有超過一半以上採用愛立信的網路產品組合以打造高效永續網路。我們也期待與電信客戶攜手合作，協助台灣邁向下一階段的5G發展，發揮5G的完整潛力，加速整體產業與社會的數位化。」