世豐2023年第一季合併營收達新台幣6.73億元、稅後淨利達0.86億元、每股稅後盈餘(EPS)為1.68元，分別年增3.40%、4.98%、11.26%表現，受惠旗下歐洲、美洲地區主要客戶拉貨需求持續保持良好態勢，並同步受惠產品銷售組合優化，精進自動化生產與加大控管整體營業成本、費用等，挹注集團第一季整體獲利改寫歷年同期新高佳績。

世豐表示，受惠集團戮力深化美洲、歐洲地區業務接單表現，2023年第一季美洲、歐洲地區銷售比重分別為61.12%、12.27%，其中歐洲地區銷售隨著世豐採取產品線擴充效益展現，帶動首季歐洲地區銷售成長16.60%，除此之外，隨著客戶訂單需求穩健同步創造集團庫存良好去化，2023年第一季存貨金額達5.99億元，分別季減19.89%、年減15.89%，整體庫存水位保持健康水準。

世豐指出，2023年第一季整體毛利率、營業利益率分別為22.00%、15.24%，較去年同期的20.42%、12.80%增加，除受惠主要客戶加大應用於建築結構用之長尺寸螺絲產品需求，挹注第一季長尺寸螺絲產品營收比重較去年同期的15.68%攀升至32.58%，進一步創造產品銷售組合優化，另一方面，世豐積極與客戶共同開發高質化產品，且擁有產能自動化生產、數位智能化管理等利基，並嚴謹營運成本、費用良好管控，助力整體營運獲利表現。

展望2023年第二季，世豐營運持審慎保守看法。世豐仍密切留意全球通膨、升息效應對於歐、美地區DIY居家修繕、建築工業等終端市場需求變化，雖觀察目前歐、美洲客戶下單趨向審慎保守，惟世豐目前並無高庫存壓力，且第二季加大推廣利基型複合板螺絲、水泥板螺絲新品，有助於豐富旗下螺絲產品、滿足多元市場應用，以期增添業務接單動能，同時，世豐趁勢進行客戶及產品銷售組合調整措施，有望創造未來營運正面效益。