KPMG安侯建業創新與新創服務團隊協同主持會計師簡思娟表示，替代能源和綠色科技、國防、網絡安全和B2B服務可能是目前全球最具韌性的投資領域，其中又以替代能源最熱門。

在美洲，總部位於美國的替代能源基礎設施新創企業Generate籌集8.806億美元；在亞洲，總部位於大陸的電動汽車新創企業Zeekr籌集7.5億美元；在歐洲，總部位於德國的替代能源租賃新創企業Enpal籌集2.28億美元。

KPMG安侯建業表示，俄烏戰爭和能源成本成為通貨膨脹的主要原因，進而使創投關注替代能源領域，隨著歐洲變得更加自力更生，此領域也吸引了相當多樣化的投資，在一段時間內此領域將保持強勁投資。 至於網路安全也仍是創投的首要關注領域，KPMG安侯建業表示，2023年首季的網絡攻擊和數據洩露相關的風險持續發展和增長，儘管全球各地區創投市場在都經歷一些動盪狀況，但網路安全領域的關注預計將保持相當程度韌性。

美國仍然完成網絡安全領域大型的新創企業融資案件；總部位於美國的雲安全新創企業Netskope和Wiz分別籌集了4.01億美元和3億美元，而一站式資安新創企業Aura籌集了2.05億美元。