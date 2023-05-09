國化表示，本業獲利與鋅價息息相關，若是鋅塊價格能夠維持平穩的話，將有利於產銷運作。除專注本業、活化資產及強化轉投資管理經營，追求成長與獲利外，仍持續關心環保、節能省碳，朝綠色化工企業邁進。

全球仍籠罩在俄烏戰爭、通膨升息以及極端氣候變化等之陰影，加上地緣政治風險及金融市場之波動，都將持續對經濟造成重大影響。國化主原料鋅塊價格自2022年4月高點、每公噸4,371美元，至今年3月已滑落至2,956美元，並在3,000美元附近盤整。

此外，國化高雄廠舊址土地約5,034.79坪，隨高雄市政府推動「橋頭科學園區」、「亞洲新灣區」建設及「205兵工廠」之遷移計畫，已成為5G AIot新創園區的核心地段。因高雄市政府都發局和都市計畫單位，有意提高住宅面積使用比率，由原來的20%拉高到30%，因此後續開發計畫將待今年股東會通過授權後，才會繼續。