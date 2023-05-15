五月三日，美國Fed正式升息一碼，基本放款利率上升到五∼五．二五％，當天美國道瓊指數收盤跌二七○．二九，收在三三四一四．二四。不過，五月五日美國公布非農就業二五．三萬人，比市場預期高，失業率三．四％，創了五十三年新低，代表景氣仍硬朗，道瓊又大漲五四六．六四，收在三三六七四．三八。

三個重要的時間點

回頭把美國升息的歷程檢視一下，二二年二月二十四日俄烏開戰，這一天道瓊指數下跌四六四．八五，收在三三一三一．七六，到了三月十六日，因為通膨加劇，Fed正式升息一碼，利率從○．二五∼○．五％起跳，當天道瓊指數大漲五一八．九六，收在三四○六五．一。我選了三個時間點，一個是俄烏開戰日，一個是三月十六日首度升息這一天，一個是升息到最高點的五月三日，大家會發現道瓊指數都在三三○○○∼三四○○○點之間，剛剛開始升息及升息五％之後的道瓊指數，市場好像沒有什麼變化。

不過如果再檢視各產業，Nasdaq、費半指數差別就大了，Nasdaq從一六二一二跌到一○○八八，ＳＯＸ從四○六八．一五跌到二○八九．八二，最慘跌幅達四八．六％，這代表升息對科技股帶來巨大影響！道瓊則包含金融、能源及工業股，正負相抵後，指數似乎仍在原地踏步。這次五月五日非農就業報告出來後的股市強力反彈，主要是蘋果公布財報、淨利二四二億美元，iPhone仍成長一．五％，在市場預期衰退中，印度市場的表現救了Apple，而Apple股價也寫下一七四．三美元新高紀錄。

Apple在這次升息風暴之前，股價最高來到一八二．九四美元，市值突破三兆美元，最慘跌到一二四．一七美元，市值剩二兆美元，這次到一七四．三美元，市值來到二．七六一兆美元，上一季營收九四八．四億美元，ＥＰＳ一．五二美元，毛利率四四．三％，核心業務除iPhone、App服務成長外，其他都衰退，在市場銷售方面，美洲地區跌七．一％，大中華衰退二．九％，日本跌七％，但歐洲成長二．八％，亞太（日本、大中華外）成長十五．三％，庫克對印度、巴西、墨西哥市場充滿希望，在業績發表日，Apple宣布執行九○○億美元庫藏股，又加發四％股利，促成股價強力上漲。

馬士基釋出的警訊

這一波Apple從一二四．一七美元拉升到一七四．三美元，股價已經強力彈升四○．三七％；微軟在OpenAI加持下，也從二一三．四三拉升到三一一．九七美元，彈幅達四六．一七％。美國前兩大市值企業帶動奔馳，加上Nvidia從一○八．一三美元狂奔到二九二美元，市值拉升到七二○○億美元左右，這是帶動美國股市的三大支柱，ＡＩ興起的新科技，加上蘋果平台服務，在升息到頂峰之後，美國股市再度引領全球風騷。

那麼比對一下，去年三月十六日展開的第一次升息，全球面對的是升息的恐懼，市場上沒有人知道升幾碼？隨著利率狂升，十年債券殖利率一度觸頂跑到四．二七九％，金融機構出現龐大虧損，矽谷銀行破產，這是主要原因，科技股狂跌，也是因為眾多科技巨擘沒有股息配，要不然就是殖利率太低，於是在升息聲音響起後，這些低息利科技股首當其衝。

那麼在五月三日美國升息一碼後，利率從○∼○．二五％拉升到五∼五．二五％，這代表過去這十五個月利率拉升五％，全球利率一下子暴升五％，對世界會帶來什麼衝擊？這才是大家必須思考的重點，Apple、微軟交財報，業績依然亮眼，但是全球前兩大貨櫃航商的馬士基宣布第一季淨利二二．八億美元，去年同期是六七．八億美元，馬士基預告今年稅前、息前、折舊前利益（EBITDA）會在八○∼一一○億美元之間，但是第一季是最佳的獲利，接下來一季會不如一季。

馬士基貨櫃代表的是出口運量，過去這一周，除了馬士基公布財報受矚目外，長榮一度跌破一五○元，成為警示股，原因是借券放空太高，這可以看出市場極度看壞的心態下，長榮去年ＥＰＳ還有一五七．九一元，股價跌破一五○元，本益比一倍以下，而每股淨值二六○．九二元，股價淨值比○．五七，現在的總市值三二○六億元，單是現金就有三九一八．六億元，加上金融資產，準現金部位高達四三四八億元，但是市場照樣不埋單，首季營收衰退六○．九％，營收大幅下滑，大家害怕長榮獲利保不住，甚至轉盈為虧。馬士基再澆一盆冷水，告訴大家一季會比一季差，這等於預告今年景氣不會好。既然是這樣，五月三日的Fed升息到五∼五．二五％，等於是向市場宣告美國升息到頂，未來不會再升息，但是會不會降息？還不明朗，那麼升息觸頂，對股市投資人就是一個十分明朗的訊號。接下來，金融市場會出現幾個狀況，一是美元可能走弱，去年九月美元指數拉升到一一四．七七八，這是金融市場壓力最大的一刻，那時日圓到一五一．九四，台幣到三三．二五，韓元到一四七六，這時候股、債市壓力最大。

金融市場將出現的狀況

Fed升息觸頂，美元指數可能回到一○○以下，市場焦點跑到黃金，金價從去年九月最低一六一四．四六爬升到二○六一．八八美元，短線彈升二七．七％，連白銀都從十七．五四漲到二六．一二美元，黃金、白銀會漲，一部分反應的是地緣政治的風險，這是避險資金尋找新樂土。

而股、債市也會在升息觸頂下重新調整，對照去年升息啟動，股市急跌、公債殖利率大升，去年上市公司佳績頻傳，股價卻猛烈下跌，現在股價大跌一段後，基本面的頹勢才彰顯出來。例如，最近欣興驚傳強制員工休假，去年ＡＢＦ基板景氣強滾滾，欣興最高漲到二六一元，南電到六三一元，景碩漲到二五七．五元，後來跌到八七元，去年最好的時候，景碩ＥＰＳ十五．四一元、欣興二○元、南電三○元，都是歷史空前佳績，但今年第一季南電ＥＰＳ三．六元，欣興二．六九元，景碩小賺八○一萬元，ＡＢＦ基板三雄股價最高在二一年底，去年獲利交出空前佳績，股價已經狠狠跌了一年，最近欣興強制員工休假，股價反而站上年線，這個情況告訴大家，接下來企業調整庫存，獲利數字不會太好看，但股價經過七、八成大跌，慢慢產生抗跌力，很可能是一個比較長的谷底型態。

台灣四家晶圓代工公司去年大賺一．一四兆，今年業績會噩兆頻傳，但股價已重重摔落在地上，像力積電從九○元跌到二六元，去年第二季淨利七○．二億元，ＥＰＳ一．七五元，但去年第四季業績直下，淨利十九．一九億元，ＥＰＳ○．四八元，今年第一季只有一．八六七億元，ＥＰＳ○．○五元，不過去年九月跌到二六元，現在業績連續兩季往下，股價盤旋在三○元上下，以盤代跌。

軍工產業化後的下一步

大多數過去景氣很好的電子股，現在進入打底的狀態，從景氣面來看，需求降溫，企業的庫存調整需要時間，這一段時間股價盤旋打底，不容易有大作為，市場資金會往成長股流竄。今年軍工股、資安產業、新能源產業不斷躍出，原因是政策加持，營收、獲利逐季成長，像駐龍以每股一四○元上市，卻腰斬跌到六七元左右，這次卻大漲到一八五元，毛利率四五％以上，營收成長、獲利空間會加大。

上周軍規電腦的神基去年第四季毛利率二八％，這比ＰＣ、ＮＢ廠毛利率高很多。豐達科、華孚大漲，神基的軍用平板被中科院作為無人機巡戈飛彈的控制主機，軍工色彩也愈來愈鮮明，這次美國軍工企業來台考察，有在野黨立委說他們來賣武器，其實賣武器只需派sales來就好，這次陣容堅強，這是軍工產業化後重要一步，美國軍工企業跟台灣會有更多合作空間。漢翔股價漲一倍，市值增加到五○○億元以上之後，可以結合駐龍、寶一、晟田、精剛、jpp-KY等航太組件廠，形成一個完整供應鏈，這次全訊大漲，也可以看出台灣飛彈自製比率會升高，甚至可以採委外生產，全訊的營收正開始向上翻轉，四月營收破億元，是一個好的開始。（全文未完）

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